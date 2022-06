Aurora Ramazzotti: «Io raccomandata? Ho perso lavori proprio perché sono figlia di Eros e Michelle Hunziker»

«Non sono mai stata raccomandata, anzi ho perso anche alcuni lavori proprio perché c'era chi voleva evitare polemiche. Partono tutti prevenuti, già dal mio nome, la figlia di, viziata». Si racconta senza filtri Aurora Ramazzotti a pochi giorni dalla sua prima conduzione in diretta. Tutto è pronto per Love Mi, l'evento di martedì 28 giugno che si terrà a Piazza Duomo a Milano e in diretta su italia Uno è sarà un bel banco di prova per la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Al suo fianco sul palco Elenoire Casalegno e Gabriele Vagnato: «È la mia prima conduzione in diretta, una bella sfida. Sono contenta di essere affiancata da Eleonoire Casalegno che ha molta più esperienza di me, farò affidamento su di lei» parole sincere che Aurora ha rilasciato al Corriere della Sera. «Il mio problema è che non mi sento mai all'altezza».

Aurora Ramazzotti, le difficoltà di essere figlia d'arte

Un'intervista in cui l'influencer racconta le difficoltà di essere figlia d'arte. Non tollera proprio la partola "raccomandata" lei che è doppia figlia d'arte. «Purtroppo è nel mio sangue, ci sono nata, fin da prima che iniziassi a fare questo lavoro, che poi ha amplificato ancor di più questo coro. La mia missione ‘impossibile' è far cambiare l'idea che le persone hanno di me: so che nessuno può piacere a tutti, ma questa percezione continua a farmi male. E so che una piccola parte di me continuerà a voler far cambiare l'opinione degli altri e dimostrare che si sbagliano».

Vive da sempre con l'ansia di non essere all'altezza. «Il lavoro che ho scelto si definisce tramite il giudizio di altre persone, il pubblico decide se vai avanti o meno. Io ho tante insicurezze, anche per essere figlia d'arte. A volte mi chiedo se ho scelto il percorso giusto, dietro le quinte succedono tante cose che non si possono dire ma che possono essere dolorose».

Una famiglia riunita

È da poco uscito il videoclip dell'ultimo singolo papà Eros e mamma Michelle e lei sono protagoniste, un video di famiglia che dimostra come, anche quando i genitori si sperano, i rapporti possono rimanere saldi. Lo ha pensato e voluto fortemente il cantante. «Ha fatto una sorpresa a me e mia mamma perché ci siamo trovate sul set senza sapere l'una dell'altra. È stato un gesto di cuore». Finalmente dopo anni difficili Eros e Michelle hanno trovato un nuovo equilibrio. «Nell'ultimo anno sono cambiate tante cose, loro sono tornati a essere amici e per me è una sensazione bellissima. L'anno scorso per la prima volta dopo tanti anni abbiamo festeggiato tutti insieme il mio compleanno, è un cerchio che si chiude, per me e per loro; è anche un bel messaggio per i tanti che si separano e pensano che non si recupereranno mai i rapporti»

