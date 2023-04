Gianni Sperti la fine del matrimonio con Paola Barale, la rivelazione a Verissimo: «Io gay? Lei forse era innamorata di un altro. Prova ancora rancore»

È uno dei volti più amati di Uomini e Donne Gianni Sperti che arriva oggi a Verissimo. Dopo 10 anni, a 50 anni compiuti, l'ex ballerino torna nel salotto di Silvia Toffanin. «Il mio bilancio dei primi 50 anni è molto positivo. Sono molto fortunato, faccio un lavoro dove si guadagna bene, ho una famiglia che mi ama e un pubblico affettuoso». Nasce con la passione della danza così seguendo il corso del suo destino Gianni ha sempre saputo che sarebbe stato un ballerino. E ce l'ha fatta grazie all'amore della sua famiglia. «papà e memma sono l'amore che ognuno vorrebbe trovare».

Gianni Sperti a Verissimo, la sua storia

La carriera professionale di Gianni Sperti riguarda principalmente il settore della danza: non a caso le sue prime partecipazioni televisive sono scandite dal suo talento come ballerino. L’esordio risale al 1995 dove figura nel corpo di ballo del programma La sai l’ultima?; seguiranno negli anni a seguire numerose partecipazioni in altri format di successo, da Buona Domenica ad Amici di Maria De Filippi nel ruolo di ballerino professionista. Gianni Sperti ha inoltre avuto modo di cimentarsi anche con La talpa, trionfando nella seconda edizione del reality in onda nel 2005.

La storia con Paola Barale

Un matrimonio alle spalle con Paola Barale che ha fatto molto chiacchierare, con una seprazione davvero turbolenta. La relazione tra i due risale alla seconda metà degli anni novanta, impreziosita dal matrimonio nel 1998. Già allora il rapporto risultava particolarmente in vista dal punto di vista dell’interesse mediatico, ma l’amore arrivò al capolinea pochi anni dopo: nel 2002 definirono la separazione.

Il (presunto) tradimento

«Quando mi sono sposato con Paola avevo 25 anni e pensavo che sarebbe stato per sempre, lei me lo chiese che avevo 23 anni e non ero pronto ma a 25 glielo ho chiesto io. Io ero innamorato e mi sono sentito molto amato. Poi è finita per tanti motivi». Gianni Sperti affronta per la prima volta i motivi della separazione dalla sua ex moglie: «Forse si è innamorata di un'altra persona. Se ti innamori di un'altra persona è perché qualcosa non funziona».

Mai più visti

Da quel 2002 non si sono mai più visti: «Mai più rivisti mai più parlati e neanche mai più incontrati. Non c'è rancore da parte mia, io ricordo la parte positiva di quel rapporto, ricordo le risate, la complicità e ricordo che è stato un periodo in cui cercavamo sempre di divertirci. Certo questo non vuol dire che non ci siano stati momenti difficili o comportamenti inadeguati e parole forti, ma in generale penso solo alle cose belle».

Le parole della showgirl

Lei invece la pensa diversamente. «Ho subito mancanze importanti come la mancanza di verità nelle mie relazioni. Quindi quando una persona mi sposa non mi può dire prima le cose più belle del mondo e poi sparire. Ti senti presa in giro e ti trovi di fronte una cosa che non è quella che pensavi fosse. Io non riuscirei a stare con una persona se quello non è il posto dove voglio stare ». Aveva detto questo la Barale dalla Toffanin.

La replica di Gianni

Oggi Gianni replica: «Si la pensa diversamente, io ho superato il fallimento del matrimonio e pensavo lo avesse superato anche lei, quindi non capisco perché questo rancore. Forse non è serena e mi spiace». E continua: «Non essere se stessi so a che si riferisce ma dopo 7 anni insieme e non capirlo non le fa molto onore. Mi pare un parodosso. Un fake si capisce prima di 7 anni». Ma l'opinionista di Maria De Filippi entra nel dettaglio: «Io so l'illazione che vuole fare. Vuole far credere che io sono omosessuale. Ti dico che la cosa che mi da fastidio è che ancora oggi ci sia voglia di sapere, pensare e chiedere la persona che tendenza sessuale abbia. Che io lo sia forse si forse no non lo dirò mai, perchè dirlo vuol dire mettersi un'etichetta e non lo dirò mai. Siamo esseri umani e andiamo catalogati se buoni o cattivi, il resto chi se ne frega. Dirlo, non dirlo la gente lo pensa e lancia le frecciatine. Quindi lo dico io, magari si riferisce a quello».

La vita privata

Dopo Paola Barale per Gianni c'è stato un amore più maturo, anche se più breve. «Ho amato con passione ma anche quello è stato un amore malato, c'era gelosia ci siamo chiusi eliminando gli amici per paure nostre e mi sono sentito soffocare ma anche in quel caso la colpa è al 50%. Oggi non c'è nessuna persona, sono single, non sono in cerca, sono pigro non sento l'esigenza. Dopo tanti anni solo faccio fatica a ragionare in coppia e vorrei una persona che non sia solo corpo ma soprattutto testa».