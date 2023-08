Tina Cipollari​, non solo a Uomini e Donne: diventa conduttrice di un programma, l'indiscrezione

Arrivano nuove indiscrezioni sullo storico volto di Uomini e Donne. Dopo la smentita ufficiale della stessa sulla cacciata dal programma, Tina Cipollari è nuovamente nell'occhio del ciclone del web per il suo avvenire lavorativo. A quanto pare, infatti, per la prossima stagione televisiva Tina potrebbe avere qualche impegno in più. Come riporta Pillole di gossip, «Tina potrebbe condurre un programma tutto suo su La 5».

Tina Cipollari e la novità in tv

C’è chi ipotizza un nuovo spin-off su Uomini e Donne, ma al momento non ci sono conferme.

Per avere certezze si dovrà attendere ancora un po’ di tempo, almeno fino a che qualcuno non deciderà di fare chiarezza su queste voci. Quello che è certo è che Tina Cipollari tornerà nel ruolo di opinionista o giurata. Nel caso la news fosse confermata, non sarebbe però la prima volta per Tina al timone di un programma: nel 2005 infatti ha presentato per delle televisioni locali una trasmissione dal nome VipMania, prima di allontanarsi per qualche anno dal piccolo schermo per dedicarsi alla famiglia. Bisognerà attendere qualche mese ancora...