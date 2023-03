Uomini e Donne, Desdemona Balzano denuncia Gianni Sperti e Armando Incarnato: «Sono stata offesa, andrò per vie legali»

Desdemona Balzano ha deciso di querelare Gianni Sperti e Armando Incarnato. Durante l'ultima puntata di Uomini e Donne la dama del parterre del trono Over è stata cacciata dallo studio da Maria De Filippi. Il motivo? Stando ad alcuni audio che Gianni Sperti e Armando Incarnato (cavaliere del trono over), avrebbero ascoltato, Desdemona e la sua manager decidevano di volta in volta come muoversi all'interno del programma per fare sì che la permanenza della dama durasse quanto più possibile. La conduttrice non ci ha più visto ed ha quindi allontanato Desdemona dal dating show. La dama si è sfogata sulle storie Instagram.

Uomini e Donne, Maria De Filippi caccia Desdemona: «Penso tu debba andartene». La figuraccia della dama: cos'è successo

Maria De Filippi, il ritorno a Uomini dopo la morte di Costanzo. Un cavaliere la fa innervosire: «C'è altro?»

Tina Cipollari, la vignetta contro Gemma Galgani: «Spaventapasseri, allontana gli uccelli»

Le dichiarazioni di Desdemona

Desdemona Balzano sulle proprie storie Instagram scrive: «Ho deciso di partecipare alla trasmissione perché la ritenevo una bella occasione. Mi piaceva soprattutto l’idea di mandare un messaggio a tutte quelle donne, come me non più giovanissime, con un matrimonio alle spalle, ma ancora con tanta voglia vivere la vita, che c’è sempre la possibilità di essere felici e di incontrare un nuovo amore, anche a 50 anni! Mai avrei pensato che questa scelta avrebbe portato a tutto questo».

Infine, riportando una nota ufficiale dell'ex dama, Desdemona aggiunge: «La sottoscritta Balzano Desdemona ha dato mandato ai suoi legali di agire nei confronti di Gianni Sperti, Alessandro Schiavone e Armando Incarnato per il materiale diffuso non autorizzato e informazioni falsificate e del tutto inconferenti con la realtà dei fatti in merito alla puntata registrata il 7 marzo 2023 e messa in onda in data odierna».

La rabbia di Maria De Filippi

Desdemona Balzano non è la prima protagonista di Uomini e Donne ad essere cacciata dal programma. In passato infatti, ci sono stati vari tronisti che sono stati allontanati da Maria De Filippi quando qualcosa di sospetto veniva a galla. Ad esempio, Lucas Peracchi che, nonostante fosse uno dei tronisti più amati dal pubblico, fuori dagli studi si frequentava già (in segreto), con la corteggiatrice con la quale in studio fingeva quasi di non conoscere.