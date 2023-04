Uomini e Donne, «Armando ha fatto i provini per Temptation Island»: l'ex dama sgancia la bomba

Nell'ultima puntata di Uomini e Donne Armando Incarnato è tornato al centro dell'attenzione. A lanciare su di lui una bomba è stata la dama Aurora Tropea che ha affermato che il cavaliere avrebbe voluto partecipare a L'Isola dei Famosi. La Tropea aggiunge che avrebbe fatto anche i provini per il GF Vip, scatenando però la reazione di Incarnato che è andato su tutte le furie.

La versione di Armando

Armando ha più volte ribadito in studio di non aver mai avuto intenzione di partecipare a dei programmi televisivi, ma a quanto pare la sua versione non sarebbe corretta. A confermare quanto detto dalla Tropea e un'ex dama Pamela Barretta, che in una storia su Instagram spiega: «Potrei sganciare una bomba. Ho aspettato qualche anno, proprio perché ho imparato. La fretta fa i figli ciechi e la mia impulsività mi ha fatto commettere errori, nonostante avessi ragione. Mai avere fretta», ha aggiunto ancora ironica l’ex dama di Uomini e Donne contro Armando Incarnato.

La bomba di un'ex dama

Pamela aggiunge: «A me non interessa fare L’Isola dei Famosi, il GF‘. Chissà perché allora ci rimase così male quando come tentatore fu preso Michele e non lui. Falso». Incarnato è stato quindi sbugiardato dopo le accuse mosse già da Gianni Sperti un puntata. Nel corso del programma aveva persino minacciato Maria De Filippi di andarsene, tanto era convinto della sua verità, ma ora sembra che il terreno sotto i suoi piedi stia tremando.