Maria De Filippi: «Riccardo Guarnieri, tieni a bada gli istinti animaleschi. La curiosità te la togli condividendo la notte?»

Riccardo Guarnieri, cavaliere del trono Over di Uomini e Donne, ha affrontato una puntata difficile. Il noto cavaliere è finito nel mirino di Armando Incarnato e Maria De Filippi per l'atteggiamento «poco carino» che ha assunto nei confronti della dama Giusy. I due si sarebbero visti per un cafè e avrebbero condiviso anche un momento intimo. Nulla di strano se non fosse che dopo quella serata, Riccardo non ha più contattato la dama. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo.

La reazione di Maria De Filippi

Durante la puntata di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha invitato Riccardo al centro studio per parlare della sua frequentazione con Giusy.

Le cose tra i due non sono andate benissimo tant'è che la dama ha deciso di chiudere la conoscenza con Riccardo a causa di alcuni suoi comportamenti. La dama ha raccontato che la serata è stata un disastro, accusando Riccardo di aver fatto dei complimenti alla cameriera. Il cavaliere ha provato a giustificare il suo comportamento accusando la donna di essere "pesante". Queste parole hanno provocato la dura reazione di Maria De Filippi.

«Questi istinti animaleschi dovresti tenerli a freno! La curiosità te la togli condividendo la notte? Tu eri andato per quello. Sto dicendo perché c'era questo bisogno? Quello che lei sta cercando di dirti è che tu a lei piacevi. Il fatto che tu piacessi a lei è sicuro a tutti. Non c'è bisogno della notte insieme per capire», ha commentato la conduttrice.

L'atteggiamento di Riccardo non è stato gradito da coloro che erano presenti in studio. Più di tutti Giusy che ha scelto di chiudere qualsiasi porta al cavaliere. «Sei un uomo diverso da quello che pensavo, ho sprecato le mie giornate. Incasso e vado a casa, sono contenta di me stessa perché mi rispetto. Non mi hai parlato più e vai anche fiero di questo atteggiamento? Ti classifichi da solo», ha sottolineato la dama.

L'atteggiamento di Riccardo ha portato a termine la frequentazione con la dama Giusy.

Riuscirà il cavaliere a credere nel vero amore?

Non ci resta che aspettare.