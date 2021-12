Gf Vip, Alex Belli choc: «Io e Delia siamo una coppia aperta, con noi vive un'altra donna»

Alex Belli, dopo settimane di accuse e critiche, ha deciso di vuotare il sacco. Il protagonista indiscusso delle vicende amorose all'interno della casa del Grande Fratello Vip, dopo aver dichiarato il suo amore nei confronti di Soleil Sorge, si sfoga con Biagio D'Anelli: «Non c'è nessun tradimento». L'attore dopo vari confronti duri e accesi con la moglie, Delia Duran, ha deciso di far chiarezza.

Alex non vuole negare l'evidenza: per Soleil prova una forte attrazione e sentimenti sinceri. Ma la vera rivelazione sta nel fatto che Alex Belli e Delia Duran vivono l'amore proprio in questo modo. Per loro è una cosa normale: sono una coppia aperta. «In passato ho tradito, ho fatto e rifatto quando ero giovane - confida a Biagio D'Anelli - In questo momento però no. Non sto tradendo proprio nulla. Per le prima volta nella mia vita mi sono messo a nudo e mostrato per quello che sono. A Delia ho detto 'mi accetti così? Questo è il pacchetto'. E lei mi ha detto 'sì, e questa sono io'. Bam. Non ho dovuto fare niente, lei mi ha accettato per quello che sono. Non soltanto mi ha accettato, ma lei ne fa parte. Ne è parte integrante».

Il racconto di Alex Belli poi si fa più dettagliato: «Ci ho messo 38 anni a trovare un persona libera come Delia. Ci siamo promessi amore libero. Abbiamo fatto feste con amiche, con amici. A casa nostra ogni venerdì ci sono feste come quelle che abbiamo fatto qui ad Halloween - confessa - Capisci? Se facciamo queste robe qui? Il kiss freeze è una sciocchezza a confronto».

Ma non è tutto. Alex Belli si spinge oltre e rivela un dettaglio ancor più intimo. Nella loro quotidianità esiste un'altra donna: «Stella ad esempio viene in vacanza con noi, vive con noi».

«Se mi fossi presentato a Delia in un modo e poi scoprisse un Alex diverso, allora ci sarebbe un tradimento. Io e lei abbiamo giocato a carte scoperte - conclude Alex -. Ci siamo accettati così e viviamo in maniera libera dal punto di vista emozionale».

Adesso, quindi, resta da capire come mai Delia Duran abbia fatto le scenate di gelosia e abbia chiesto quei confronti con Alex. Tutto programmato per fare più audience o la verità è un'altra? Sicuramente questa sera, nella puntata di venerdì 10 dicembre, Alfonso Signorini dovrà fare gli straordinari per mettere chiarezza in un triangolo amoroso sempre più intricato.

