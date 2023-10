Briatore e il figlio Nathan Falco a Dubai, la foto nel deserto scatena gli hater: «Antipatici». L'imprenditore: rosiconi

Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco sono volati a Dubai, città simbolo del lusso sfrenato e dei viaggi da sogno. E lo sa anche "Mr. Billionaire", che con il figlio ha trascorso lì qualche giorno di relax, raggiunti anche da Elisabetta Gregoraci, ex compagna di Briatore e mamma di Nathan Falco.

Flavio Briatore su Instagram

Le foto che ha pubblicato Flavio Briatore sul suo profilo Instagram mostrano Nathan Falco a bordo di un quad. «Tramonto nel deserto».

Sono queste le parole che l'imprenditore ha scritto a corredo del post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

Numerosissimi sono stati i commenti dei follower al post Instagram dell'imprenditore e molti hater non hanno risparmiato qualche critica pungente. «Ostentare la ricchezza così è da rinco*******i», ha scritto un hater. E ancora: «Il discorso è uno, il figlio di Briatore è antipatico come lui e ostenta come lui».

Di conseguenza Flavio Briatore ha scelto di rispondere a tono alle critiche che il figlio Nathan ha ricevuto a corredo del post: «Adoro leggere i commenti dei rosiconi. Non ti curar di loro. Intanto tu sei a Dubai e loro sfogano la frustrazione sulla tastiera».