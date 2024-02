Federica Pellegrini, lo scatto in bianco e nero e la dolce dedica per la sua piccola Matilde: «Un mese di te»

La vita di Federica Pellegrini e Matteo Giunta è cambiata totalmente da quando è arrivata Matilde, la loro prima figlia. Mamma e papà si sono innamorati immediatamente della piccola e i 4 cani della coppia, Vanessa, Rocky, Cesare e Bianca, la proteggono da chiunque si avvicini, tanto da essersi guadagnati la carica di «bodyguard speciali», come li chiama la stessa Federica.

Oggi in casa Pellegrini-Giunta è un giorno speciale: Matilde festeggia il suo primo mese di vita. E mamma Fede ha celebrato l'evento con un post dolcissimo.

La dedica di Federica Pellegrini

Federica Pellegrini ha condiviso uno scatto della piccola Matilde alle prime ore del mattino. Mamma e figlia sono mano nella mano, la manina di lei stringe con tutte le forze l'indice della Divina, in un gesto spontaneo, ma tanto significativo per una mamma che ha scoperto la gioia delle piccole cose.

«Un mese di te», ha scritto la neo mamma per accompagnare lo scatto. Il parto non è stato dei più facili, hanno raccontato Federica e Matteo. La coppia ha trascorso due giorni molto difficili prima di poter tenere tra le braccia e coccolare la piccola Matilde, ma alla fine tutto è andato per il meglio e mamma e papà si stanno godendo al massimo la loro primogenita.