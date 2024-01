La Divina Federica Pellegrini al parco con Matilde e i cani: «A noi le cose facili non sono mai piaciute»

Federica Pellegrini e Matteo Giunta stanno diventando sempre più bravi come mamma e papà di Matilde, arrivata nelle loro vite solo 20 giorni fa, dopo «due giorni molto complicati». I primi momenti con la piccola non sono stati dei più facili, lei ha stravolto le loro vite, ma ha portato gioia, tanta felicità e soprattutto, molta curiosità nei loro quattro bulldog, Vanessa, Rocky, Cesare e Bianca, che non lasciano da sola la nuova arrivata neanche per un secondo.

Le passeggiate intorno al vialetto diventano sempre più complicate, ma mamma Fede e papà Matteo sanno perfettamente come organizzarsi (più o meno).

La passeggiata intorno all'isolato sembra essere il momento preferito della giornata della piccola Matilde che ride e fa i suoi versetti mentre Federica Pellegrini e Matteo Giunta cercano di dividersi i compiti: a lei va la carrozzina con la bimba e a lui il guinzaglio con i loro quattro cani pronti a scorrazzare per strada.

«A noi le cose facili non sono mai piaciute, vero Tato?», scrive La Divina nel post Instagram appena condiviso in cui immortala il marito con i bulldog francesi e il viso molto provato dalla passeggiatina. «Non aumenterei il livello di difficoltà per un po'» chiede, quasi implorando, Matteo Giunta che deve ancora trovare un equilibrio nella nuova vita.

I neo genitori si stanno barcamenando tra gli impegni lavorativi e quelli di famiglia con Matilde e i loro quattro cani, non è stato semplice e di certo non lo sarà in futuro, ma loro sono stati abituati a sfide ben più toste (come la preparazione alle Olimpiadi).