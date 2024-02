Federica Pellegrini, mamma super impegnata con Matilde: «Ho ancora l'albero di Natale». A toglierlo arrivano i rinforzi

Da quando è nata la sua bambina Matilde, Federica Pellegrini ha occhi solo per lei: è una mamma molto premurosa e innamorata della sua piccola, così come papà Matteo Giunta. La Divina, quindi, in questo periodo, non ha avuto molto tempo per pensare a levare le decorazioni natalizie ancora presenti in casa, anche se, dato che è quasi San Valentino, è ora di togliere tutto ciò che riguarda il Natale e, proprio per questo, stanno arrivando i rinforzi.

La storia Instagram di Federica Pellegrini

Federica Pellegrini, da quando è diventata mamma, non pubblica più molti contenuti social perché è impegnata con la sua piccolina Matilde, nata il 3 gennaio scorso. Nelle sue ultime storie Instagram, tuttavia, l'ex nuotatrice ha "tranquillizzato" tutti coloro che le fanno notare che, a febbraio, ha ancora l'albero di Natale.

Quindi, la neo mamma ha scritto: «Sì, ho ancora l'albero ma adesso arriva la mamma», ovvero Cinzia Lionello, la nonna di Matilde. La mamma di Federica Pellegrini appare spesso nelle storie della figlia, così come il papà Roberto.

I due, poi, postano sempre storie molto divertenti nel proprio profilo Instagram e si sono fatti amare dai fan della Divina.

Federica Pellegrini, mamma impegnatissima

Federica Pellegrini è una mamma impegnatissima con la sua Matilde, alla quale dedica la maggior parte delle sue attenzioni.

La Divina, infatti, nel suo ultimo post Instagram in cui mostra ai fan uno dei prodotti della sua nuova linea beauty, scrive: «Incredibile ma vero... un po' di tempo anche per me! Poco eh, ma ci accontentiamo», aggiungendo l'emoticon che fa linguaccia.