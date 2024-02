Federica Pellegrini ritorna a lavoro ma con lei c’è sempre la figlia Matilde

Federica Pellegrini mostra con orgoglio sui social il nuovo capitolo della sua vita da mamma tutta da scoprire. La Divina ha dato alla luce la sua bambina, Matilde, il 3 gennaio 2024. Al suo fianco Matteo Giunta, compagno di vita dal 2018 e marito da agosto 2022 che nelle vesti di neo papà sembra cavarsela anche lui benissimo. Federica Pellegrini sa bene che la maternità è una plot twist di quelli che stravolgono, ribaltano, riscrivono. Ma la Divina non si ferma: sempre impegnata in nuovi progetti continua a condividere con i suoi follower spunti di riflessioni ed esprienze personali (lavorative e non). «Back to work (together) in Venice». Sono queste le parole che la Divina ha scritto a corredo del post Instagram.

Federica Pellegrini su Instagram

Federica Pellegrini ha condiviso una serie di foto attraverso un post Instagram con l'hashtag #MilanoCortina2026.

In sintesi: Milano Cortina 2026 è dove si svolgeranno le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali nel 2026 ed ha come ambassador proprio Federica Pellegrini: nuotatrice italiana che ha conquistato il maggior numero di riconoscimenti. Ma la neo mamma e nuotatrice più forte di tutti i tempi è sempre in compagnia della sua piccola Matilde. Infatti sono tenerissime le ultime foto che la Divina ha scattato all'Hilton Molino Stucky Venice e poi pubblicato sul suo profilo Instagram. Numerosissimi sono stati i commenti dei fan a corredo del post Instagram. «Siete meravigliose insieme, davvero. Fede il tuo viso si è addolcito», ha scritto una fan. E ancora: «Comunque che bello vedervi insieme, siete dolcissime».