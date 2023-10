Federica Pellegrini, selfie con il pancione: «Countdown». Ecco quando nascerà la figlia

Federica Pellegrini mostra per la prima volta il suo pancione con un selfie davanti allo specchio. "Morning panza", scrive la campionessa di nuoto che fa sapere di essere entrata nell'ultimo trimestre della gravidanza. Conti alla mano, quindi, la bambina che aspetta dal marito, Matteo Giunta, dovrebbe arrivare a dicembre. Nell'immagine, semplice è racchiusa tutta la tenerezza dell'attesa che per la prima volta Federica ha voluto condividere con il pubblico.

Pancino social

La Pellegrini, dopo aver annunciato sui social la gravidanza è sempre stata molto riservata a riguardo.

Non ha mai mostrato la sua pancia, si è mostrata sempre con vestiti comodi che nascondevano le dolci rotondità che la gravidanza le sta regalando. Nella foto la nuotatrice appare al settimo cielo e anche incredula dal fatto che il tempo sia passato così in fretta e non manchi poi così tanto alla nascita, come conferma anche nell'hashtag #digià.

I progetti

Mentre si gode la sua attesa però non mette da parte il lavoro, continuando a promuovere il suo libro, la sua linea di cosmesi e l'accademia di nuoto che porta avanti proprio insieme al marito e ad altri colleghi specializzati che formeranno i campioni di nuoto dei prossimi anni.