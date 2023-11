Federica Pellegrini e Matteo Giunta: «Prove generali», sono pronti a diventare genitori

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, a breve, diventeranno genitori della loro prima bambina che dovrebbe nascere nel mese di dicembre. L'ex nuotatrice e il marito stanno raccontando questi mesi di gravidanza sui propri profili social e i fan pensano che saranno degli ottimi genitori. I due, poi, come mostrano nelle storie Instagram, "si stanno esercitando" per arrivare pronti e preparati quando porteranno la piccola a casa.

Le prove generali di Federica Pellegrini e Matteo Giunta

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, in varie interviste, hanno dichiarato di essere in un momento molto bello delle proprie vite: non vedono l'ora di conoscere la loro bambina, della quale non hanno ancora svelato il nome. La coppia è sicura che tutto verrà naturale ma, onde evitare imprevisti, ecco che si esercita come meglio può.

Nelle sue ultime storie Instagram, la Divina ha pubblicato un video esilarante che vede protagonista Matteo Giunta: il futuro papà è alle prese con la carrozzina e finge di parlare alla piccola e di sistemarle la cappottina affinché il sole non le vada sugli occhi. Federica, quindi, scrive: «Prove generali», aggiungendo l'emoticon con le lacrime dalle risate e un cuoricino rosa.

Federica Pellegrini, "mamma orsa"

Il pancione di Federica Pellegrini cresce sempre di più e, in ogni foto o storia che posta, lo accarezza sempre molto dolcemente. La Divina non vede l'ora di conoscere la sua "Meringa" come l'ha soprannominata e sta preparando tutto l'occorrente per il suo arrivo. Alcuni giorni fa, ha pubblicato un tenero selfie allo specchio insieme a Matteo Giunta e, a corredo della foto, ha scritto: «Mamma orsa e papà orso».