L'ex di Paola Caruso replica alle accuse: le sue parole dopo giorni di silenzio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le dureall'exnon lo hanno lasciato indifferente e dopo qualche giorno di silenzio replica a quanto affermato dalla ex bonas di "Avanti un altro". La Caruso lo ha accusato di averla abbandonata dopo aver scoperto dellama Caserta afferma con decisione che le cose sono andate in modo diverso.In una Instagram stories Francesco scrive: «Non perdete il vostro tempo con questi commenti poco gentili nei miei confronti perché come in tutte le cose bisognerebbe sentire le due versioni. Io posso solo dire che non è vero nulla di quello che stanno dicendo sul mio conto, perché le cose sono andate diversamente e soprattutto nessuno è scappato. Per il resto, non avendo bisogno di visibilità, ci sono già i miei avvocati italiani pronti a presentare la mia versione dei fatti». Pare quindi che quelle di Paola siano solo calunnie, ma di fatto la donna non vive più insieme al compagno e i due sembrano essere effettivamente separati.Ora la questione passa ai legali ed è da capire cosa sia realmente successo tra i due, se si tratta di una rottura come tante, oppure se realmente Caserta si sia allontanato perché la subrette è incinta. Paola però continua per la sua strada, pronta ad accogliere suo figlio che si chiamerà Nicola: «Dio mi ha donato il regalo più grande che una donna può desiderare ora tocca a me rendere onore e amore più della mia stessa vita il mio bambino».