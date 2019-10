Paola Caruso, Floriana Messina la ferisce: «Il tuo ex ci ha provato con me».

Doccia gelata per Paola Caruso. Floriana Messina, durante Domenica Live, la trasmissione condotta da Barbara d'Urso, le ha svelato una dura realtà. «Ho una cosa importante da dirti, Paola. Il tuo ex ragazzo mi ha contattata su Instagram e ha cercato di abbindolarmi come fa con tutte».

Floriana Messina, in un videomessaggio, ha raccontato a Domenica Live il tentativo di approccio sui social fatto da Francesco Caserta, ex compagno di Paola Caruso che, più volte nella trasmissione di Barbara D’Urso, ha raccontato le sue difficoltà di mamma abbandonata, accusando Caserta di non aver mai voluto neppure vedere il loro bambino, Michelino. In studio, a commentare l’accaduto, proprio Paola Caruso con il fidanzato Moreno Merlo e, appunto, Michelino.

« Io sono fidanzata ma anche se non lo fossi stata, non avrei ceduto - prosegue Floriana nel messaggio rivolto alla Caruso - anche se non siamo più amiche, mi sono sentita in dovere di rispondergli a nome tuo e a nome di tutte le donne che sono offese e trattate come carta straccia. Ho esortato Francesco a prendersi le sue responsabilità da padre. Sono convinta che contatti tutte donne dello spettacolo perché gli interessa solo una cosa: la visibilità».

Immediato il commento di Paola Caruso: «Ringrazio Floriana - dice Paola Caruso - non mi stupisce il comportamento di Francesco, so che ha fatto la stessa cosa anche con altre donne dello spettacolo. Peraltro, è pure fidanzato, sta con una ragazza, che porta a casa e con cui si fa vedere in strada mano nella mano».

Intanto, la Caruso si dice felice della sua storia con Moreno: «Stiamo bene, siamo una famiglia».

Ultimo aggiornamento: 20:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA