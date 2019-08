Paola Caruso con Moreno E Francesco Caserta? «Da un anno non mi dà un euro»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo essere stata abbandonata da Francesco Caserta , mentre era ancora incinta, Paola Caruso ha ritrovato l'amore. Nonostante sia ai ferri corti con l'ex, la showgirl, diventata famosa grazie a Avanti un altro, finalmente può sorridere perché accanto a lei c'è, ex tentatore di Temptation Island.La relazione è stata in qualche modo ufficializzata sui social da entrambi, che hanno anche postato alcune foto insieme e sono stati beccati dai paparazzi mentre si scambiavano un bacio appassionato in strada. Come riporta anche Gossipetv,, in un'intervista a Mio, ha parlato della sua nuova storia d'amore e del rapporto con l'ex, il padre del piccolo Michele, che in questi mesi sta frequentando. E nonostante le foto sui social, spiega di volerci andare coi piedi di piombo.«Con Moreno ci stiamo conoscendo, è un caro amico ed è ancora presto per sbilanciarsi. Sono mamma e preferisco andarci cauta. Lui è una bellissima persona, poi si vedrà» - spiega- «Michelino gli piace, gioca insieme a lui e stiamo bene. Ma ripeto, è presto per sbilanciarsi, solo col tempo capiremo se sarà vero amore».Decisamente diverso, invece, il rapporto trae Francesco Caserta: «Da un anno non mi dà un euro, non ha mai avuto neppure il pensiero di comprare, che so, un ciuccio o un banale peluche». L'ex 'bonas' di Avanti un altro, però, promette ancora battaglia: «Non mi ha mai dato nulla, ma non finirà così. Sono decisa ad andare fino in fondo. Non per me, perché io sto bene, ma mi dispiace per il mio bimbo. Ogni bambino avrebbe diritto ad avere una famiglia e un papà».