Raffaella Fico e Francesco Caserta: flirt già finito con l'ex di Paola Caruso?

Altro che nuova storia d'amore, quello trasembra essere stato un semplice, già giunto al capolinea. La relazione tra la showgirl napoletana e l'ex di, padre del bimbo avuto dall'ex 'bonas' di Avanti un altro, è durata solo qualche settimana.Lo rivela Chi nel numero in edicola oggi, mercoledì 14 agosto. Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini,avrebbe deciso di chiudere subito la frequentazione, evidentemente non convinta di avere un futuro con. Intanto, l'ex di Paola Caruso è partito per la Sardegna, dove si sta godendo momenti di relax in Costa Smeralda.Le prime voci sul flirt trarisalgono al mese scorso, qualche tempo dopo l'ufficializzazione della fine della storia tra la showgirl campana e Alessandro Moggi. L'imprenditore, invece, viene ripetutamente accusato dadi averla abbandonata già prima della nascita di Michelino, il loro figlio, e di non essersi più fatto vivo. In quell'occasione,aveva commentato così le voci di gossip: «Ebbene sì, mi sono lasciato o meglio ho chiuso da qualche tempo una banale frequentazione. Il resto lo scoprirete da soli… Fico questo post eh».