Elodie eletta performer dell'anno: la scollatura super sexy alla festa

Ieri sera, mercoledì 29 novembre, Palazzo Serbelloni a Milano, ha ospitato l'evento GQ Italia che nel suo ultimo pezzo ha celebrato i Men of the Year 2023.

I nominati

Tra loro il trapper Sfera Ebbasta in total Look Louis Vuitton, Willem Dafoe celebrato per i suoi 40 anni di carriera, Geolier che si è esibito in una performance musicale e tanti altri.

Elodie super sexy

Tra i tanti uomini premiati, spunta però un nome femminile, quello di Elodie, premiata con il titolo di performer dell'anno, che si è presentata all'evento con un total look Giorgio Armani composto da un pantalone a vita bassa e un bustino dalla profondissima scollatura che ha immediatamente catturato l'attenzione del pubblico.