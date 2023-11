Elodie in tour: chi c'è dietro agli outfit (audaci) sfoggiati da Milano a Napoli (passando per Roma). Tutti i look

È lei la donna più sexy d'Italia: sul tema, nessun dibattito. Elodie ha dato il via al suo tour e a Napoli, Milano e Roma ha sfoggiato look audaci e firmatissimi tra un body con le forme disegnate e un paio di chilometrici cuissardes, in caso ci fosse qualcuno che ha (ancora) bisogno di conferme.

Schiaparelli, Valentino, Gucci: i designer del momento hanno creato per lei outfit degni di Beyoncé, la regina del pop, di cui la cantante nostrana sarebbe diretta concorrente se un giorno dovesse "attraversare" l'Oceano. Complice anche una nuova stylist: Alba Melendo, artefice dei glitter e delle sensuali trasparenze con cui Elodie sta infiammando i palchi di tutta Italia.