Elisabetta Gregoraci: «Flavio Briatore? Condividiamo una tata per nostro figlio». Poi svela un dettaglio sul suo fidanzato

Sono passati oltre sei anni dal divorzo tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Ma i due, soprattutto per il bene del figlio, Nathan Falco, hanno saputo costruire un bellissimo rapporto. Un concetto che la showgirl ha sottolineato in un'intervista a Gente.

Elisabetta Gregoraci ha svelato i segreti della sua routine quotidiana nell'attico di 200 metri quadri a Monaco e ha parlato della tata condivisa con Flavio Briatore per il figlio Nathan. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Elisabetta Gregoraci e la casa a Monaco

La showgirl ha raccontato della sua abitazione: «Vivo qui da un anno - ha sottolineato Elisabetta Gregoraci -.

Sono rimasta stregata per la sua luce, per la disposizione degli ambienti così ben distribuiti negli abbondanti 200 metri quadro e per il grande terrazzo che affaccia su Monaco e sapevo sarebbe diventata la mia palestra a cielo aperto. Poi, dalla mia camera da letto vedo il mare».

Poi, ha aggiunto: «Qui vivo con mio figlio Nathan Falco, con la Yorkshire Diva e con la tata Tatù che ci segue da 11 anni e che condivido con Flavio, che abita a un passo da qui».

La showgirl ha raccontato che Flavio Briatore è molto presente nella sua vita e in quella del figlio Nathan. «Ormai mio figlio grande, ha 13 anni, è in piena adolescenza: a tratti è dolce a tratti si impunta. Esprime i suoi gusti, non posso più di testa mia», ha concluso la showgirl.

Sul suo fidanzato Giulio Fratini ha sottolineato: «Il cuore batte sempre. Sono serena, ma con il tempo ho imparato a tenere per me la sfera privata».