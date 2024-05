Chanel Totti compie 17 anni, ma alla festa non c'è Cristian Babalus: le voci sulla crisi e il messaggio al papà Francesco

Chanel Totti ha spento 17 candeline allo scoccare della mezzanotte del 13 maggio, giorno in cui è nata. La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, a differenza dello scorso anno quando festeggiò in discoteca con alcuni amici, questa volta ha voluto trascorrere una piacevole serata in un ristorante con i suoi amici e il fratello Cristian Totti, accompagnato dalla fidanzata Melissa Monti. La ragazza ha scelto un outfit molto semplice, ma allo stesso tempo stravagante, come mamma Ilary insegna: top monospalla nero con piume bianche e nere e poi un semplice jeans. Alle orecchie il vero punto luce: orecchini a goccia di Bottega Veneta (620 euro l'uno).

Tra i vari auguri c'era anche quello speciale di papà Francesco Totti, il suo «grande amore», ma all'appello mancava il fidanzato Cristian Babalus che ha fatto insospettire i fan della coppia.

La dedica di Francesco Totti

Francesco Totti, papà dal cuore tenero.

Per il diciassettesimo compleanno della secondogenita, Chanel, ha condiviso sui social uno scatto risalente a qualche anno fa, quando ancora giocava a calcio ed era capitano della Roma, mentre sulle spalle teneva la piccola Chanel ancora ignara di quello che sarebbe successo qualche anno dopo.

Capelli biondi che le coprono il viso, ma non il sorriso, la figlia di Totti sarà per sempre la sua piccolina, nonostante lei cresca ogni anno sempre di più e dal prossimo anno sarà maggiorenne. «Auguri amore mio! Buon compleanno», scrive Francesco Totti, e lei ripubblica la foto, rispondendo «Il mio grande amore! Ti amo».

L'assenza di Cristian Babalus

Tra i vari invitati alla sua festa di compleanno c'erano quasi tutti, tranne lui, Cristian Babalus. Chanel Totti ha festeggiato il suo 17esimo compleanno con una cena al ristorante tra amici e parenti e a mezzanotte ha spento le candeline. Accanto a lei, tuttavia, non c'era il suo fidanzato Babalus. Che cosa sarà successo? Il giovane ha pubblicato alcune storie di un luogo simile ad un negozio di giocattoli e probabilmente si trova con la figlia Kylie, avuta con la sua ex compagna Martina De Vivo, ma nessuna dedica per la fidanzata nel giorno del suo compleanno, almeno per adesso.

Chanel ha intanto pubblicato lo scatto di un mazzo di rose rosse e blu, senza mostrare il mittente: che siano da parte del fidanzato per farsi perdonare dell'assenza alla festa di compleanno?