Flavia Borzone, Tonino Lamborghini rompe il silenzio: «Non è mia figlia, cerca solo notorietà. Sta calpestando la mia vera famiglia»

Tonino Lamborghini, padre della cantante Elettra e dell'ex gieffina Ginevra rompe il silenzio e in una lettera inviata ai quotidiani parla della causa legale che sta affrontando con Flavia Borzone per il riconoscimento della paternità. L'imprenditore nega qualsiasi legame biologico con la 36enne napoletana e condanna le modalità con cui lei e la madre, Rosalba Colosimo, stanno trattando la vicenda.

La lettera di Tonino Lamborghini

«Sono sconcertato nel dover assistere, ancora una volta, a una campagna diffamatoria mediatica nei confronti miei e della mia famiglia, distribuita a puntate sui principali quotidiani.

Ciò che mi conforta, se così possiamo dire, è avere la ferma certezza che la signora Flavia Borzone, fino a prova contraria, non è mia figlia; e che, a prescindere da quelli che potranno essere gli esiti ultimi dei tanti procedimenti in corso, moralmente non potrà mai esserlo». Questa la lettera che il papà di Elettra Lamborghini, Tonino, in accordo con il suo legale l'avvocato Mauro Bernardini, ha affidato a diversi quotidiani tra cui il Corriere della Sera, per far sentire la sua voce.

L'imprenditore è parte civile al processo per diffamazione contro Flavia Borzone che, attraverso un test del Dna, afferma di poter dimostrare di essere sua figlia. La donna avrebbe assunto un investigatore privato, che sarebbe riuscito a prendere da un cestino dell'immondizia una cannuccia con la saliva di Elettra Lamborghini per consentire i test che dimostrerebbe il rapporto di parentela tra le due donne.

La famiglia Lamborghini

Per Tonino Lamborghini dietro questa battaglia non c'è desiderio di conoscere un padre: «Volutamente dimentica che, oltre al nome Lamborghini, e allo stato civile di figlia Lamborghini, cui con tanta insistenza ambisce, vi è una famiglia Lamborghini vera, fatta di comunità di affetti e di vita insieme, serbata per decenni, che lei sta calpestando. La mia vera famiglia, composta dai miei cinque meravigliosi figli, e non già solo da Elettra, a cui ella ama sempre rivolgersi e accostarsi».

«Fino all’ultimo battaglierò per ottenere giustizia sostanziale e sono certo che alla fine di questa battaglia - evidenzia l'imprenditore - risulterà chiaro ai più come il desiderio di Flavia di veder dichiarata la verità del nostro rapporto biologico, seppur di per sé lecito, finisca per scadere in riprovevole opportunismo, se mosso dalla sola brama di agiatezza e notorietà».