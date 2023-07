​Elisabetta Canalis, vacanza ad Alghero nella villa di lusso. Hater all'attacco: «Solo per ricchi». Ecco quanto costa

Elisabetta Canalis in vacanza ad Alghero nel resort di lusso non ha convinto i fan. Questa volta, la showgirl ed ex Velina pare abbia fatto innervosire alcuni dei suoi follower perché pubblicizza sui social una struttura alberghiera, una villa da sogno, che non tutti possono permettersi. Piscina con gazebi, giardino intorno alla struttura, campo di calcio e comfort di ogni tipo. «Ma il prezzo?», chiedono i fan. Ecco quanto costa.

Elisabetta Canalis e la villa di lusso

Non è né la prima né l'ultima vip a concedersi una vacanza di lusso in una struttura di questo tipo ed è vero che con le proprie finanze ognuno fa ciò che vuole, ma per alcuni dei suoi fan è stato "sgradevole" che stia pubblicizzando una struttura davvero molto costosa.

Ecco quanto costa

Alloggiare nel resort di lusso ad Alghero ha un costo di oltre 1.400 euro. «Bello, sì.

Ma chi se lo può permettere?», hanno chiesto, infastiditi, alcuni fan. E, ancora: «Ti stimavo. Ma così come faccio ad apprezzarti? Umiltà: solo voi ricchi ve lo potete permettere». Tantissimi, anche, i commenti sulla bellezza di Elisabetta, radiosa nella sua vacanza nell'ovest della sua Sardegna.