Elisabetta Canalis e Melissa Satta, dalle tensioni del passato alla vacanza di coppia in Sardegna (con fidanzati)

La Sardegna è la loro terra. Ci sono nate, cresciute. E ci ritornano appena è possibile. Con il sole, con i loro figli, i loro nuovi compagni. Elisabetta Canalis e Melissa Satta stanno vivendo nuovamente una nuova vita, nuovi amori da mostrare ora con fierezza sulla spiaggia. Eli con il nuovo compagno Georgian Cimpeanu e con la figlia Skyler, nata dal matrimonio – finito quest’anno – con il chirurgo americano Brian Perri. Melissa con Matteo Berettini tornato a giocare a tennis da campione e con Maddox, il figlio avuto nel 2014 da Kevin-Prince Boateng. Quelle pubblicate in esclusiva da Chi sono foto che parlano di due "ragazze" diventate amiche negli anni e che hanno in comune tante cose.

Elisabetta e Melissa, le tensioni

Elisabetta e Melissa si conoscono da molti anni. Ma come ricorda il settimanale diretto da Alfonso Signorini, non è stato feeling a prima vista, anzi. Colpa, si fa per dire, di Striscia la notizia, che le ha elette come Velina, prima una poi l'altra.

Due veline more tra le più belle e amate dal pubblico. La Canalis è salita sul bancone del tg satirico di Antonio Ricci tra il 1999 e il 2002 e la Satta, invece, tra il 2005 e il 2008. Poi entrambe sono state le fidanzate di Christian Vieri.

Il nuovo feeling

Ora c'è un presente che è diverso. Entrambe hanno sofferto in amore. Hanno fatto delle scelte forti. Ma sempre per il loro bene, per quello dei propri figli. E così è anche ora. Entrambe hanno trovato due compagni molto innamorati, due ragazzi che si prendono cura di Skyler e di Maddox. E le foto in spiaggia lo dimostrano. Giocano, si rincorrono in spiaggia come se fossero dei fratelli maggiori. Ma anche loro due si sfidono in corse impossibili sulle spiagge dorate della Costa Smeralda come per stabilire una supremazia che tra di loro ora non c'è più. Non c'è più nessuna gara. Negli sguardi di Eli e Melissa c'è tanta felicità. E quella tenerezza che mancava da tempo. Ora sono serene. E con loro tutte quelle persone che sono al loro fianco..