Elisabetta Canalis con Skyler: «La sensazione dell'estate». Nella foto sbuca un intruso e i fan notano un dettaglio esilarante

Elisabetta Canalis sta trascorrendo un periodo di vacanza in Italia, più precisamente in Sardegna, dove è nata. Con lei ci sono alcuni amici e, ovviamente, la sua bambina Skyler Eva che, grazie alla sua simpatia, ha conquistato il cuore dei fan della showgirl. L'ex velina è molto attiva sui social, basti pensare che il suo profilo Instagram conta tre milioni e mezzo di follower e, anche in vacanza, non perde l'occasione per pubblicare nuovi contenuti. Così, ha fatto anche questa volta e agli osservatori più attenti non è sfuggito un dettaglio divertente.

Elisabetta Canalis ha postato una serie di foto che raccontano come sta trascorrendo le sue vacanze in Sardegna, luogo in cui, come anche dichiarato nel podcast di Diletta Leotta, Mamma Dilettante, ci torna ogni estate.

La showgirl scrive: «Feels like summer» che tradotto in italiano significa «Sensazione d'estate». Tra i vari scatti in cui appare in bikini, con un look sexy che risalta le sue forme oppure mentre posa davanti a un tipico negozio sardo, c'è anche una tenera foto insieme alla sua bambina Skyler. Proprio in questo fermo immagine, i fan hanno notato che a fianco alla panchina sulla quale mamma e figlia sono sedute, c'è un cane che, noncurante, sta facendo pipì su un vaso.

I commenti dei fan

Chi ha notato questo particolare esilarante lo ha subito comunicato con commenti del tipo: «Il cane che fa i bisogni nel vaso di fiori non se po' vedé», oppure «Il cane che noncurante fa la pipì, regala un valore immenso alla foto». Elisabetta Canalis, ovviamente, non ha risposto a nessuno dei commenti.