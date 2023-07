Chiara Nasti pubblica la foto di Thiago, un fan la attacca e lei risponde: «Donnetta invidiosa»

Chiara Nasti è davvero innamorata del suo bambino Thiago, come del resto tutte le mamme nei confronti dei propri figli. L'influencer, quindi, pubblica molto spesso storie in cui mostra il figlio o foto in cui il protagonista è lui. Così, ha fatto anche negli ultimi scatti postati sul proprio profilo Instagram. L'influencer, che non è mai stata immune alle critiche, è stata attaccata anche questa volta e non si è lasciata sfuggire l'occasione di rispondere per le rime. Ecco che cos'ha scritto.

Chiara Nasti ha pubblicato una serie di foto che ritraggono il suo bambino Thiago con diverse espressioni, la didascalia recita: «Luce dei miei occhi».

Gli scatti del figlio dell'influencer e del calciatore della Lazio, Mattia Zaccagni, hanno riscosso moltissimo successo e, infatti, sono tanti i commenti degli utenti che scrivono che Thiago "sembra essere dipinto".

Qualcuno, però, fa notare a Chiara come, da quando è diventata mamma, non faccia altro che parlare e postare contenuti inerenti al bambino: «Sempre Chiara che prima di diventare madre diceva che non avrebbe mai pubblicato foto e video del figlio. La coerenza».

L'influencer ha, quindi, risposto: «Certi commenti sono davvero senza senso. Se non avessi visto che sei un uomo ti avrei definito come una "donnetta invidiosa"... viva la virilità».

Chiara Nasti, comunque, è ormai abituata a ricevere critiche su critiche per il suo modo di fare la mamma. Ad esempio, durante il viaggio di nozze, Thiago è rimasto a casa con nonni e zia e, proprio per questo motivo, l'influencer è stata attaccata ripetutamente dagli hater.