Dybala si sposa, proposta di matrimonio alla fidanzata Oriana Sabatini a Fontana di Trevi: le foto sui social. Chi è la cantante figlia d'arte

La location è una delle più romantiche di sempre: Fontana di Trevi. Paulo Dybala ha chiesto alla compagna Oriana Sabatini di sposarlo. Immancabile l'enorme anello di brillanti sfoggiato in un post di Instagram. Lei ha detto sì e insieme hanno pubblicato la foto della proposta con la scritta: "Per sempre".

La storia d'amore

I due sono fidanzati da 5 anni. Paulo perse la testa per Oriana dopo averla vista al concerto di Ariana Grande. «Mi chiese subito di uscire, ma non sapevo chi fosse e domandai a mio padre —ha raccontato la Sabatini, che non segue il calcio —. Lui si mise a ridere, così iniziai a informarmi». Dal 2018, dopo qualche ricerca, fanno coppia fissa. La data è ancora top secret così come il luogo scelto dai due. Tanti commenti sotto al post tra cui quello di Alvaro Morata: "Evviva i miei bambini".

Figlia d'arte

In Argentina Oriana è una star.

Famosa come se o più del fidanzato. Non è infatti (solo) la compagna di Paulo Dybala, ma una cantante e modella affermata. Figlia d’arte, 24 anni, Oriana è nipote di Gabriela Sabatini, una delle stelle del tennis femminile nell’epoca Graf-Seles, vincitrice dello Us Open nel 1991 e finalista a Wimbledon nel 1990. La madre, Catherine Fulop, è una famosa attrice venezuelana, il padre Osvaldo un attore e imprenditore di successo.

Oriana e l'anoressia

Fisico da modella e occhi verde chiaro che parlano, Oriana ha tanto da dire. Famoso un suo video su Instagram (con quasi 12 milioni di visualizzazioni) contro il body shaming. Una realtà sempre più diffusa e pericolosa, soprattutto tra le ragazze: «Dopo 10 anni vissuti con problemi alimentari, passando dall’anoressia al disturbo da alimentazione incontrollata, ho caricato questo video. E oggi sono felice così — ha spiegato in una lettera che accompagna le immagini —. Penso che sia già un grande passo avanti». Sorride struccata, è serena mentre in costume mostra le imperfezioni del suo corpo. Un esempio, a soli 24 anni. Lo ha confermato anche sul tema della sessualità.