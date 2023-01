Diletta Leotta, relax a Courmayeur con Loris Karius: in mezzo alla neve con il cagnolino Lillo

Per Diletta Leotta le vacanze non sono ancora finite. La conduttrice di Dazn infatti, ha trascorso alcuni giorni a Courmayer con il fidanzato Loris Karius e il cagnolino Lillo. I tre si sono divertiti sulla neve e Diletta ha postato molte storie in cui filmava il suo amico a quattro zampe correre felice con il cappottino. La coppia, che si frequenta da ottobre, ormai non si nasconde più.

La vacanza in montagna

Diletta Leotta ha sempre tenuto aggiornati i suoi follower sulle sue vacanze: dove e in compagnia di chi le stava trascorrendo. Il Natale lo ha festeggiato con la famiglia in Sicilia dove è poi stata raggiunta da Karius, a Capodanno i due sono volati a Londra per accogliere il 2023 con gli amici mentre nel weekend la conduttrice e il portiere hanno optato per una mini vacanza a Courmayer.

Gli impegni di lavoro

Nonostante Diletta Leotta e Loris Karius siano molto impegnati, trovano sempre il modo di vedersi. I due infatti, vengono spesso fotografati mano nella mano a Milano ma postano anche molte storie che li ritraggono in Inghilterra.