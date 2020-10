Federica Pellegrini esce allo scoperto: serata romantica con Matteo Giunta, suo allenatore e cugino di Magnini

Dopo tre anni di rumors mai confermati, escono le prime foto della “Divina” Federica Pellegrini mano nella mano con il coach pesarese Matteo Giunta, cugino e coetaneo (classe ’82) di Filippo Magnini. Così la campionessa è stata immortalata sulle pagine del settimanale Chi

Dopo le numerose voci sulla loro relazione, mai ufficializzata, per la prima volta la Pellegrini e il suo allenatore sono stati fotografati insieme a Roma, dopo una cena a due in un ristorante stellato – “il Pagliaccio” - al termine di una giornata di allenamenti al Circolo Aniene, dove poi sono rientrati per dormire nella foresteria degli atleti. Una romantica cena a due, guardandosi negli occhi; una passeggiata tenendosi per mano stando quasi abbracciati. Federica Pellegrini e Matteo Giunta sembrano non avere più voglia di nascondersi.

