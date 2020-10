Chiara Ferragni incinta, il pancino cresce: «Spero sia femmina»

Chiara Ferragni incinta del secondo figlio pubblica degli scatti in cui mostra orgoglioso il pancino che cresce. Recentementel'influencer ha dato, naturalmente via social, il lieto annuncio e ora regala ai suoi numerosi fan i “progressi” della sua gravidanza.

La prima foto del lieto annuncio era stato un selfie allo specchio dove la Ferragni metteva in mostra il suo (mini) pancino e risale allo scorso settembre, ma il tempo passa e Chiara mostra i primi cambiamenti da futura mamma. Nella nuova condivisione infatti, in cui indossa un vestito giallo, il pancino è più prominente e la cosa è stata notata anche dai fan: “Ma fino a ieri - si domanda una follower – dove lo nascondevi?”.

Il maggior interesse però riguarda il sesso del nascituro, ancora misterioso. La maggior parte dei fan, dopo la nascita di Leone, vorrebbe veder arrivare in famiglia una femminuccia e i commenti a riguardo sono tanti: “Non so perché – è intervenuto un fan - ma sento che Chiara aspetta una femminuccia questa volta”. C’è infatti chi si schiera apertamente (“Spero sia femmina”), e chi le fa indirettamente dei complimenti: “se sarà femmina verrà fuori una dea come te, che meraviglia” o “Se nasce una femmina sarete la famiglia perfetta, già lo siete ma lo sarete ancora di più”.

Le battute sul pancino continuano, ma c’è anche chi non dimentica la capacità commerciali di Chiara, anche quando si mostra nei teneri panni di futura mamma: un follower infatti prevede un: “+ 27% acquisto di vestiti gialli questo weekend”.





Ultimo aggiornamento: 13:36

