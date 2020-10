Chiara Ferragni incinta, l'influencer mostra ai fan le dimensioni del bimbo in arrivo: «È un avocado»

Chiara Ferragni in dolce attesa mostra ai suoi followers l'avanzamento della gravidanza. Se sui social è spuntato il pancino, l'influencer ha anche mostrato prima l'ecografia del suo secondogenito e poi l'avanzamento della crescita del feto grazie a un'app.

LEGGI ANCHE Chiara Ferragni piange davanti al test di gravidanza. La reazione di Fedez: «Non è uscito niente?»

I più attenti seguaci della Ferragni ricorderanno che aveva già usato questa applicazione con la gravidanza di Leone e che aveva già mostrato come il bambino, di mese in mese, avesse le dimensioni di vari frutti e ortaggi. Qualche giorno fa Chiara aveva fatto vedere che il bimbo in arrivo aveva le dimensioni di un kiwi, sottolineando ai fan che fosse di nuovo entusiasta di mostrare la sua app come aveva fatto nella precedente attesa.

Ora il bambino ha le dimensioni di un avocado. L'upgrade nel mondo degli ortaggi mostra un avanzamento della gravidanza stessa e stando alle dimensioni del feto e ai recenti video postati dai Ferragnez Chiara dovrebbe essere circa al quarto mese.



Ultimo aggiornamento: 21:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA