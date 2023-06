Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, la diretta dopo la crisi: «Abbiamo fatto pace. Lo raggiungerò presto»

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria hanno fatto pace. Dopo la pioggia, arriva il sereno per i due concorrenti dell'ultima edizione del GfVip che ancora non si sono fatti vedere insieme. A raccontare quanto è successo è l'ex gieffina che in una diretta Instagram, ieri sera, ha spiegato le motivazioni che hanno portato i due a vivere una piccola crisi.

Molto amati dai fan, infatti, condividono spesso momenti in cui si ritraggono in compagnia l'uno dell'altra, ma il silenzio dei due e la mancanza di foto sui social aveva preoccupato i follower.

Lei si era sfogata spiegando che si trattava di un momento delicato. Poi la diretta Instagram di ieri sera è servita a far chiarezza e rassicurare i fan della coppia. Antonella Fiordelisi, infatti, ha finalmente spiegato cosa è successo.

Antonella Fiordelisi e il litigio con Edoardo Donnamaria

L'influencer ha riscosso un grande successo con la sua nuova linea di gioielli dedicata al gioco degli scacchi. Per ringraziare i suoi fan del supporto dimostrato nell'acquisto di collane, bracciali e portachiavi, si è collegata con loro sui social in una diretta live in cui non ha potuto fare a meno di rispondere anche ad alcune domande delicate.

Spinta dai follower a parlare di Edoardo Donnamaria, infatti, Antonella Fiordelisi ha spiegato la situazione legata alla crisi vissuta: «Abbiamo avuto un litigio. Sono stata male in questi giorni. Ora sembra tornato tutto alla normalità e ci amiamo più di prima. Vi ringrazio per la preoccupazione, ma non è facile condividere sempre la propria vita sui social. Per me è più semplice, Edoardo fa ancora un po' di fatica, ma ci stiamo riprovando».

I fan contenti, ora, attendono solo di rivederli insieme.