Aurora Ramazzotti e la morning routine con Cesare: canti, balli e pappa. «Nonna Michelle Hunziker avrebbe ceduto subito»

Questa mattina Aurora Ramazzotti ha voluto rendere partecipi i suoi follower della sua routine mattutina che condivide con il piccolo Cesare, il primo figlio avuto con Goffredo Cerza. Il piccolo Cesare è diventato protagonista delle storie su Instagram della neo mamma Aurora Ramazzotti che condivide con i suoi fan ogni giorno i movimenti e i cambiamenti del bimbo. I follower sono sempre felici di vedere come la giovane influencer sta gestendo questa nuova fase della sua vita e apprezzano la sua sincerità. Aurora Ramazzotti, infatti, ha deciso di essere onesta e raccontare sia gli aspetti positivi che quelli negativi della gravidanza e post parto.

Andiamo a vedere come è cambiata la sua routine da quando il piccolo Cesare ha inziato a fare i primi versetti e voler parlare con la mamma.

Una routine estenuante per Cesare

Il piccolo Cesare si sveglia alle 7 e inizia subito un'importante sessione di musica con tanto di «sgambettamenti e discutibili danze», per poi passare subito ad una serie di giochi sensoriali per stimolare le sinapsi del piccolo di casa perché la mamma ne è convinta: «Cesare è un prodigio» e deve essere trattato come tale, con vocine e versetti.

Alle 9 e 30, finalmente, arriva per Cesare la meritata pappa. Aurora Ramazzotti ha dichiarato sulle sue storie di Instagram di essere ricorsa al latte artificiale perché «alcune mamme hanno tanto latte naturale da dare ai propri bambini, mentre ad altre finisce prima del tempo e va bene lo stesso».

Alle 10 il piccolo Cesare cerca di corrompere la mamma per avere altro latte, con versini, urla e lacrimuccie, ma mamma Aurora non cede (non si può dire lo stesso della nonna Michelle Hunziker che, secondo Aurora «avrebbe ceduto subito»).

Dopo un'estenuante mattina, alle 11 Cesare si dedica al suo passatempo preferito: fare la nanna, la prima della giornata.

Il programma è molto intenso, ma il piccolo Cesare riesce a portare sempre a termine i suoi compiti e mamma Aurora non potrebbe essere più innamorata e felice del suo bimbo.