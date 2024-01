Chiara Nasti incinta, l'allenamento in gravidanza: «Non sono come voi che non ce la fate»

Che la gravidanza sia un momento particolare per ogni donna, ricco di emozioni e di cambiamenti sia fisici che legati allo stile di vita è assodato. Tuttavia, allenarsi in gravidanza può portare anche diversi benefici non solo alla futura mamma ma anche al bambino. E lo ha sottolineato anche Chiara Nasti, che attraverso le sue Instagram stories ha risposto ad alcune accuse da parte degli hater. L'influencer e moglie di Mattia Zaccagni, calciatore della Lazio, è incinta del secondo figlio e nelle ultime ore ha spiegato ai suoi follower cosa significa per lei allenarsi e «prendersi cura del proprio corpo» criticando invece chi «ostenta problemi».

La risposta di Chiara Nasti

«Io non ho capito perché la gente se la prende così tanto quando le persone si allenano in gravidanza? - ha sottolineato Chiara Nasti nelle sue Instagram stories -.

Se faccio degli esercizi mirati che fanno bene a me e al mio bambino a voi cosa importa? Non capisco perché dovete invidiare chi si mantiene bene. Con i sacrifici e gli sforzi si ottiene tutto, non è vero che il corpo cambia. Tutto dipende da noi. Non capisco perché dovete farmi notare "due gravidanze vicine, il corpo non torna come prima". Poi vediamo se non torna come prima». «Ma qual è il vostro problema se voglio allenarmi? Non è che se voi non ce la fate gli altri sono come voi», continua.

«Ci tengo a non trascurarmi»

«Quando mi dite "sii più umana" - ha continuato Chiara Nasti -. Io per il mio benessere mentale ci tengo a non trascurarmi, punto. Non devo essere acclamata perché mostro la mia ritenzione o perché metto 30 chili».

L'influencer ha aggiunto: «Ormai su questi social sembra sempre che una persona debba fingere di mandare messaggi positivi. A me non importa, io ho una bella famiglia e sono in dolce attesa. Inoltre, sono una brava persona, reale e anche molto umile. Quindi potete seguire altro. Ci sono brave persone senza brutti trascorsi e che hanno sempre vissuto una bella vita. Solo che quelle fanno rabbia».

«Mille volte meglio fare invidia che pietà», ha concluso Chiara Nasti.