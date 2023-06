Chiara Ferragni, outfit bocciato dagli hater: «L'anoressia si portava 10 anni fa». Lei: grave malattia, non usarla come presa in giro

Chiara Ferragni ha nuovamente ricevuto una scia di critiche da parte dei suoi follower. Le foto che pubblica sui social tendono spesso ad essere divisive creando uno spartiacque enorme tra chi l'apprezza e chi la discrimina. Il suo corpo è al centro delle polemiche e, nonostante questa volta non fosse in intimo, anche per un po' di pancia scoperta da un top corto è stata colpevolizzata per le sue (a detta degli hater) "imperfezioni", ricevendo un certo tipo di astio.

Lei ha risposto alle critiche dei suoi follower, ma questa volta i commenti hanno raggiunto dei livelli alti di problematicità. Dall'outfit che crea polemica, passano per la questione "anoressia" sino a Disneyland Paris, ecco cosa è accaduto questa volta all'imprenditrice digitale.

Chiara Ferragni e il caso "anoressia"

Presa di mira dagli odiatori per il suo corpo, Chiara Ferragni ha sviluppato degli anticorpi agli hater che si nascondono tra i suoi follower. Questa volta, addirittura, le hanno chiesto se con le sue foto stesse pruomovendo le sue ossa oltre ai brand che pubblicizza solitamente: «Chiara perché continui a sponsorizzare questo accumulo di ossa? L'anoressia si portava 10 anni fa».

Il commento spiacevole non è stato gradito dall'influencer che ha risposto immediatamente chiarendo che «l'anoressia è una grave malattia e usarla come presa in giro mi sembra a dir poco maleducato».

Chiara Ferragni a Disneyland Paris

Il suo corpo, però, spesso viene deriso anche per le sue imperfezioni oltre che per la sua magrezza.

Nelle foto pubblicate con sua figlia Vittoria a Disneyland Paris, tanti sono stati i commenti dedicati alla piccola e al suo cappellino da Minnie, ma un dettaglio non è passato inosservato ai suoi follower.

Critiche dei fan

La pancia scoperta in posa rilassata da seduta è stata motivo di attacco: «Gli addominali dove li hai lasciati?». E, ancora: «Ma allora non sei così magra!». Per quanto riguarda la possibilità di portare i suoi bambini a Disneyland Paris, molti si chiedono: «Sempre con un cellulare in mano? Ma quante tate avrai?!» Si tratta di una serie di commenti che non hanno fatto sicuramente piacere all'influencer che, però, stanca di rispondere, ha dato libero sfogo alle frustrazioni e alle invidie dei suoi follower, ignorandoli.

Il supporto, però, è arrivato anche dalle centinaia di persone che apprezzano la bellezza naturale e le imperfezioni dell'influencer che nonostante l'astio di tantissima gente, continua a veicolare i suoi messaggi di libertà, sensibilizzando anche sugli aspetti che riguardano l'accettazione del proprio corpo.