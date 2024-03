Arianna David parla della sua anoressia e viene coperta di insulti, lo sfogo dopo la confessione: «Basta, sto veramente soffrendo»

Arianna David ha raccontato a cuore aperto dell'anoressia nervosa, il disturbo con cui convive da anni, in una recente intervista a Cinque Minuti di Bruno Vespa. La ex Miss Italia oggi 50enne ha spiegato di pesare 46 chili e indossare una taglia 36 da bambina, ma il picco più basso, nei suoi 30 anni di lotta, lo ha raggiunto con un peso di soli 39 chili. Una storia che, però, non ha sortito grande empatia nel pubblico nonostante il consiglio rivolto da Arianna a chi si trova nella stessa situazione: «Il consiglio a chi come me soffre di questi disturbi è di andare in un centro specializzato e chiedere aiuto, perché da soli è veramente difficile». Contrariamente a quanto atteso, la ex modella si è vista costretta a sfogarsi su Instagram chiedendo di mettere un freno a insulti e cattiverie.

Arianna David, l'anoressia e gli insulti

Arianna David si è sfogata nelle su storie su Instagram: «Non pubblicavo da mesi su Instagram.

Non sono in grado di reggere tante cose. È stato un anno molto duro, ma non racconto i contenuti. Ho avuto una ricaduta sul mio peso e sul mio stato d’animo. Ho cercato sia da Eleonora Daniele che da Monica Setta e a Cinque Minuti di raccontarmi… Ma con l’ultima ospitata si è scatenato l’inferno. Per favore basta: non ce la faccio più a leggere cattiverie…». E in effetti, a giudicare dai commenti ricevuti dall'ultima foto pubblicata, il pubblico non è stato tenero con la ex miss. In particolare, c'è chi la accusa di aver parlato di difficoltà economiche nell'affrontare le cure, ma che poi avrebbe investito i soldi in altro. Chirurgia estetica, secondo le accuse.

Lo sfogo continua: «Sul mio essere ‘sfigata’ a vostro avviso, sul mio essere ‘rifatta’ a vostro avviso e sul fatto che nella mia vita non ho mai lavorato BASTA per favore, ve lo chiedo ‘mondo femminile’, sto veramente soffrendo. Abbiate rispetto per ciò che sto vivendo nel mio privato e che nessuno di voi saprà mai… Sono stanca…ma prometto a chi mi vuole bene, e di certo non siete voi mondo di Instagram, che mi rialzerò sempre col sorriso». Tra i commenti, però, non tutti le si schierano contro, e sono molti i messaggi di supporto.