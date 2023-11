Miriana Trevisan: «Ho sofferto di anoressia, sognavo di fare la ballerina e vivevo con un'arancia al giorno»

Oggi Miriana Trevisan sta bene e si dedica al fglio Nicola, nato dal matrimonio col cantante Pago, dal quale si è separata nel 2013. Ma il suo passato è stato segnato dall’anoressia. «Mi portavo nel cuore questo racconto - ha confidato a Nuovo - e ne ho parlato quando ho sentito la storia di una delle tante ragazze che sofrono di questa malattia».

L'anoressia

Un male cominciato da giovane. «Avevo quattordici anni, volevo fare la ballerina e, quando hai talento, faresti qualsiasi cosa pur di emulare le stelle della danza, che sono magre. A quell’età non pensi di farti del male. Così mi sono posta l’obiettivo di perdere peso e per due settimane ho mangiato solo un’arancia al giorno. I miei genitori lavoravano e, nonostante fossero molto attenti, riuscivo a nascondere la mia magrezza con i maglioni». «Ho sofferto di questa malattia per mesi. Cominciai con l’amenorrea, cioè l’assenza di ciclo mestruale, mi cadevano i capelli e non avevo forze. Insomma, ho rischiato la vita». Per fortuna è stata aiutata. Perché senza un aiuto sincero è difficile venirne fuori, guarire. «Durante le lezioni di danza mi sentivo molto debole.

L'endometriosi

E il mio maestro disse a noi ragazze di togliere i maglioni per allenarci. Quando si accorse della mia magrezza, mi disse: “Miriana, ricomincia a mangiare e solo dopo potrai tornare a praticare danza”. È questa la frase che mi ha salvato la vita, togliendomi quello che amavo di più. Così, piano piano, ho ripreso a mangiare».

Da quel momento in poi non hai mai più sofferto di anoressia. «Nel corso degli anni non ho più sofferto di questa malattia e in Tv non sono mai apparsa magra. Oggi ho solo l’ossessione di mangiar sano». Da qui un appello forte e chiaro. «Un appello anche a genitori e insegnanti: “State molto attenti ai vostri ragazzi!"». Miriana Trevisan ha dovuto poi combattere con un altro male, l’endometriosi: «Ora per fortuna sto bene, ma ho dovuto togliere l’utero d’urgenza prima di entrare al Gf vip. E adesso mi controllo periodicamente...».