Chiara Ferragni, le critiche al seno scatenano l'ironia: «Rappresentante delle te**e piccole»

Chiara Ferragni torna ancora a rispondere alle critiche che riceve dai follower ogni giorno. Questa volta, al centro della polemica, è il suo seno. In bella mostra tra le foto a Capri e a Monte Carlo, l'imprenditrice digitale ha già di recente ribadito quanto per lei ciò rappresenti un omaggio al corpo femminile e alla libertà di potersi esprimere.

I suoi follower, però, la pensano diversamente.

Stanchi del fatto che si mostri sempre in intimo e che rappresenti comunque anche la maternità oltre che solo un corpo femminile, molti le hanno fatto notare anche che tutto sommato ha «poco da mostrare», perché le dimensioni del suo seno sarebbero ridotte. Lei, anche divertita dall'accaduto, ha risposto così.

Chiara Ferragni e le «te**e piccole»

Dai posti di lusso a panorami mozzafiato, Chiara Ferragni condivide la sua vita sui social con molta libertà ed empatia. Non sempre riceve, però, dei commenti positivi per ciò che mostra e questa volta, sono le dimensioni del suo seno che non hanno convinto alcuni follower.

Non è la prima volta per l'influncer, che torna a doversi difendere per il tipo di foto che sceglie di pubblicare, ma oggi risponde con ironia e simpatia. Ad un commento di un suo follower che le chiede dove siano le sue "te**e", lei controbbatte: «Sono piccole, sono sempre le stesse e stanno dove dovrebbero stare». Riportando l'accaduto nelle sue stories di Instagram, Chiara Ferragni commenta poi soddisfatta: «Da sempre e per sempre rappresentante delle te**e piccole!».

Alcune ragazze hanno apprezzato la sua positività sul tema, perché sentono di somigliare all'influncer per le dimensioni del proprio seno e contente hanno commentato: «Brava Chiara, fregatene!». E, ancora: «Viva il seno che entra in una coppa di champagne».