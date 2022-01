Benedetta Rossi operata: «È andata… ma questo è il sorriso migliore che riesco a fare»

Momenti di preoccupazione per Benedetta Rossi, operata poche ore fa in ospedale. La foodblogger da giorni condivideva l'ansia per l'intervento e oggi ha aggiornato sulle sue condizioni con una foto dal letto di ospedale. «È andata! L’intervento è riuscito.

Io sto bene… ma questo è il sorriso migliore che riesco a fare in questo momento», ha scritto sui social l'ideatrice di "Fatto in casa da Benedetta".

Benedetta Rossi è arrivata in ospedale ieri sera in vista dell’operazione alla schiena. Sono stati giorni difficili perché è stata costretta al ricovero dopo aver rimandato l'operazione per troppo tempo. Al suo fianco c'è sempre Marco Gentili, il marito. Tantissimi i messaggi di affetto e vicinanza.

