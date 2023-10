Belen, passeggiata tenendo per mano la figlia: «Belu y Luna». Ma gli hater continuano a punzecchiarla

Dopo un lungo silenzio stampa sui social e le voci di un ricovero nella clinica di Padova, Belen è tornata su Instagram più carica che mai. La showgirl ha scelto di ricominciare con Elio Lorenzoni al suo fianco, imprenditore e amico di lunga data. Tuttavia, la rinascita di Belen ha portato dei cambiamenti importanti, prima fra tutte la casa nuova. E proprio nei giorni scorsi ci sono state anche le "presentazioni ufficiali" tra Elio e i figli della showgirl, Luna Marì e Santiago, avvenute in occasione di una cena a quattro in un ristorante milanese.

Nelle ultime ore la showgirl ha condiviso un post sul suo profilo Instagram con la piccola Luna Marì che ha ricevuto molti like da parte dei fan ma ha anche alimentato alcune critiche da parte degli hater. Ma andiamo a vedere di cosa si tratta nel dettaglio.

«Belu y Luna».

Sono queste le parole che Belen ha scritto a corredo del post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Una carrellata di foto e video che mostrano la showgirl mentre scende delle scale insieme a Luna Marì. Ma gli hater della showgirl non hanno risparmiato le critiche pungenti degli hater, del tipo: «Questa bambina non è sistemata e ordinata», oppure «Smettila di trascinarla». Critiche a cui Belen non ha risposto.