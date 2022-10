Belen, incidente hot a Le Iene: il vestito 'esplode' in diretta

Incidente hot per Belen Rodriguez nell'ultima puntata de Le Iene. La showgirl argentina sul finale di puntata ha fatto letteralmente esplodere il vestito. La clip è stata ricondivisa sui suoi social, ma nonostante l'incidente in diretta non si è visto nulla che non si sarebbe dovuto vedere.

L'ironia

In chiusura di puntata, entrando in studio, Belen prende in giro Teo Mammucari facendo una battuta: «Come balli bene», Teo che sa raccogliere le provocazioni le chiede di ripetere lo stacchetto e Belen, dando un colpo di spalle per aprire il petto fa letteralmente saltare un bottone dell'attillatissimo vestito viola che ha indossato per tutta la puntata.

La concessione

Immediatamente ha controllato che nulla fosse fuori posto, poi tenendosi il vestito con le mani, ha concluso la puntata. Un'unica concessione a Teo di sbirciare nella scollatura con la solita ironia che la contraddistingue.