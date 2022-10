Totti e Noemi in uno storico locale di Vigna Clara: selfie e autografi con i tifosi

Francesco Totti conquista Vigna Clara. Il quartiere a cinque stelle di Roma nord è diventato ormai la sua nuova casa a due passi dall’Olimpico, ma anche dalla fidanzata Noemi Bocchi. Gli abitanti non si sono ancora abituati a vederlo girare per le strade, a bere un caffè al bar o fare la spesa al supermercato ed ecco che appena spunta cominciano i “pellegrinaggi” per un selfie o un autografo sulla maglia.

Totti e Noemi da “Ricci il salumiere”

È accaduto questa mattina mentre era da “Ricci il salumiere” un locale storico della zona assieme a Noemi. La foto pubblicata dalla pagina Facebook “The Roman post” lo ritrae seduto all’esterno del bar con indosso la felpa e una giacca leggera, accanto a lui la donna che gli ha rubato il cuore.

Il condominio Stellari

Chi ha la fortuna di vederlo, anche in lontananza, non riesce a fare a meno di scattare una foto, oppure, di avvicinarsi per fargli firmare qualche cimelio della Roma. Francesco, come sempre, è disponibilissimo con tutti, sorridente e sempre pronto alla battuta. Si è trasferito da poco nel quartiere, precisamente in uno dei condomini più famosi della zona: gli Stellari, un comprensorio con quattro palazzine a forma di stella, una piscina e campi da tennis.

L'attico da 270 metri quadri

Lui vive in un attico, si tratta di una casa di 270 metri quadri che affaccia sulla piscina con dieci vani, tre bagni e una terrazza panoramica che offre una vista mozzafiato di Roma. L’Eur, ormai è storia e gli ricorda la sua vecchia vita con Ilary Blasi. Adesso Totti frequenta i circoli di padel nei pressi di via Cortina d’Ampezzo e i locali a Ponte Milvio assieme al suo amico storico Alex Nuccetelli. La scorsa settimana ha trascorso la serata al Jerò Restaurant che oltre alla cena offre intrattenimento dal vivo. A cantare c’era Gianluigi Lembo che ha omaggiato la coppia con “Grazie Roma”. Insomma, Roma nord è la sua nuova casa e non nessuna intenzione di tornare indietro.