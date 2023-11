Barbara D'Urso, le foto inedite sulla metro a Londra: spunta il commento a sorpresa

Barbara D'Urso ha trascorso quasi un mese in Inghilterra ed è già rientrata in Italia da qualche tempo. Dopo l'assenza dalla televisione la conduttrice si è presa un periodo all'estero per imparare la lingua. Di recente ha postato alcune foto, risalenti a quel periodo in cui studiava a Londra, tutt'ora inedite.

Le foto

La prima foto del carosello postato su Instagram, la riprende seduta sui sedili della metro con una gonna di jeans, una camicia bianca e il volto leggermente truccato. La scelta della D'Urso per gli spostamenti nella città inglese non è passata inosservata, i fan hanno commentato: «Brava barbie che prendi i mezzi, donna semplice come poche in tv tutta Italia ti aspetta a gennaio». La conduttrice sulla metro è stata molto apprezzata dai follower, che hanno lodato la sua semplicità.