Aurora e il momento nostalgia: ecco le foto private dal passato della Ramazzotti

Si sentiva nostalgica, come ha confessato, eha pubblicato sul social diverseprivate del suo passato. Diventata protagonista della compagnia Trussardi Jeans la figlia di Eros e Michelle Hunziker ha poi confessato che per il momento non si fa selfie a causa di un bite ai denti che le rende la mascella più grande del dovuto e poco fotogenica.Tra gli scatti del passato sulle stories troviamo una piccola aurora assieme a una giovanissima alessia Marcuzzi e alcuni scatti con Sara Daniele, figlia del compianto Pino e sua grande amica.Non mancano foto di Aurora bebè con capelli alla André Agassi e alcuni momenti del suo diciottesimo compleanno. Dopo l'attimo nostalgia la Ramazzotti ha spiegato che appunto non fa selfie a causa del bite che sta portando e che preferisce essere ricordata come negli scatti della campagna pubblicitaria per Trussardi.