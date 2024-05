Cristina Marino: «Come superare la prova costume? Ecco come mi alleno e cosa mangio»

L'estate si avvicina e con essa anche la temuta prova costume. Molte donne si domandano come superarla al meglio. La risposta – fermo restando che è inutile rincorrere modelli e steotipi di bellezza impossibili imposti dai social – è portare avanti uno stile di vita salutare e sano. L'allenamento è importante. Ma tanto fanno l'alimentazione e il riposo. Cristina Marino, influencer di fitness, modella e imprenditrice, ha condiviso sui suoi canali social alcuni consigli per migliorare la propria forma fisica in vista dell'arrivo della bella stagione.

Tornare in forma dopo il parto

«È maggio e quindi iniziate a chiedermelo molto. Con due gravidanze è difficile tornare in forma. Io, devo essere sincera, in entrambe mi sono concessa dei lussi, non ho patito, ma ho seguito una sana e corretta alimentazione, questo ha fatto si che dopo il parto non avessi un gran lavoro da fare per tornare in forma», ha svelato Marino, moglie di Luca Argentero e mamma di Nina Speranza e Noè Roberto.

I consigli contro la ritenzione idrica e i carboidrati

«Un consiglio per la ritenzione? Io bevo adeguatamente, non troppo se devo essere sincera.

Faccio uso di un drenante, specialmente quando fa molto caldo o mi sento gonfia. Ma anche mangiare sano è fondamentale, se non proprio il primo e più importante passo. Io mangio tutto: meno proteine e più carboidrati. Spesso pensate che i carboidrati facciano male, non è assolutamente così, anzi. La mia alimentazione è molto completa, fatta di tutti gli alimenti necessari di cui abbiamo bisogno. Seguo una corretta e adeguata alimentazione. E cerco di allenarmi come sapete una mezz’oretta tre o quattro volte la settimana».

«Purtroppo non esistono miracoli. Esiste solo la determinazione che vi potete dare solo voi, costanza, allenamento e mangiare bene. Non esistono altri segreti», ha concluso Marino.