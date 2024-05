Raffaella Carrà, il ricordo di Enzo Paolo Turchi: «Litigammo per un'altra donna, io ero birichino. Tornai in Italia perché me lo chiese lei»

La prima parte di Domenica In è dedicata a una delle star dello spettacolo italiano: Raffaella Carrà. La ballerina e conduttrice è stata ricordata da diversi amici e colleghi e Mara Venier si è divertita ad ascoltare tutti gli aneddoti dei suoi ospiti che le hanno raccontato anche particolari di cui nessuno era a conoscenza. Così ha fatto anche Enzo Paolo Turchi che ha parlato di quando lui e Raffaella litigarono a causa di un'altra donna che negli anni '70 brillava: la ballerina Lola Falana. 4

Il racconto di Enzo Paolo Turchi

Enzo Paolo Turchi ha cominciato a raccontare la sua storia con Raffaella Carrà partendo da quando si videro la prima volta: «Io e lei ci siamo conosciuti a Napoli.

Lei aveva 17 anni ed era lì a fare uno spettacolo, io invece, cantavo in un coro, ero un bambino. Io l’ho vista proprio lì la prima volta e poi quando è venuta a fare Canzonissima al San Carlo, mi presentai e le dissi che ero il primo ballerino del teatro e da quel momento in poi nacque la nostra collaborazione insieme, ricca di successi. Noi, poi, abbiamo litigato perché io ero un po’ birichino con le ragazze, tutto questo prima di conoscere Carmen (Russo, ndr). Conobbi Lola Falana e me ne innamorai».

Quindi, è intervenuto Luca Tommassini che, all'epoca era molto giovane e ha aggiunto: «Allora devo dire che ogni volta che arrivava una donna, una ballerina in sala, Enzo Paolo era sempre il più guardato. Lui era un sex symbol quindi quando lo vedevano ballare, tutte se ne innamoravano. Compresa Lola Falana, poi, quando arrivò Carmen, anche con lei ci fu subito feeling ma, ovviamente, fu tutta un'altra storia».

Le parole di Enzo Paolo Turchi

Enzo Paolo Turchi ha, poi, ripreso la parola e ha spiegato: «Io e Lola siamo stati insieme un anno e Raffaella si arrabbiò molto a livello professionale perché io cominciai a ballare più con Lola che con lei. Mi trasferì in Spagna e una sera, dopo che io e Lola ci eravamo lasciati, Raffaella mi chiamò di punto in bianco e mi chiese come stavo, le dissi che stavo facendo un programma e lei, che mi conosceva bene, mi chiese di tornare in Italia perché dovevamo lavorare insieme. Lasciai tutto e tornai a Roma. Tra noi c’era davvero molto affetto, le ho voluto bene».