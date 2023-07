Ariana Grande e Dalton Gomez, è già divorzio dopo due anni di matrimonio? Il dettaglio non sfugge ai fan

Ariana Grande e suo marito Dalton Gomez, l'agente immobiliare di 27 anni, sono tornati single dopo due anni di matrimonio insieme. A quanto pare, i due sono ormai pronti al divorzio, nonostante nei mesi scorsi abbiano anche tentato una riconciliazione che però non è andata a buon fine. Ma il gossip parte tutto da Wimbledon. A darne poi notizia sono alcune fonti vicine alla coppia rilanciate da TMZ. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

La notizia è esplosa all'improvviso in queste ore.

Il motivo? Sembrerebbe che Ariana Grande, impegnata in questi mesi sul set del musical Wicked in uscita in due parti tra il 2024 e il 2025, è stata immortalata a Londra, durante la finale di Wimbledon, senza la fede al dito. L'indiscrezione è stata confermata da fonti vicine alla coppia, secondo le quali Ariana e Dalton si sarebbero separati già lo scorso gennaio.

Secondo altri rumors, la coppia sarebbe comunque in buoni rapporti: si sentono al telefono, sono rimasti amici ma il matrimonio sarebbe comunque fallito. «Lo hanno fatto in silenzio e ora stanno lavorando sulla loro amicizia», ha riportato People. Né Ariana Grande né Dalton Gomez hanno commentato pubblicamente continuando a mantenere il massimo riserbo che ha sempre caratterizzato la coppia.