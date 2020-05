Ariana Grande ricorda le vittime dell'attentato a Manchester: «Il mio cuore e le mie preghiere sempre con voi»

A tre anni dall', avvenuto al termine del suoha voluto ricordare le. In una nota pubblicata sulle sue Instagram Stories, la cantante 26enne ha condiviso, in ricordo del tragico evento.«Voglio prendermi un momento per ricordare e inviare il mio amore a tutti coloro che sentono la tristezza e la tremenda pesantezza dell'anniversario che si terrà questa settimana», ha scritto Ariana. «Non passa un giorno in cui ciò non influisce su di voi e su tutti noi. Vi penserò per tutta la settimana e nel fine settimana. Il mio cuore, i pensieri, le preghiere sono sempre con voi», ha concluso la cantante che l'estate scorsa è tornata per la prima volta ad esibirsi a Manchester dopo l'attentato.