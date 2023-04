«Ariana Grande troppo magra», lei risponde con un video TikTok: alcolici, antidepressivi e mangiavo male

Troppo magra, troppo grassa, troppo formosa o troppo piatta. Le sfumature del bodyshaming non hanno limiti. E c'è chi purtroppo combatte con la propria immagine ogni giorno, sviluppando tantissime tensioni e insicurezze. Sentir parlare del proprio corpo non è sempre piacevole, anzi. A sottolinearlo è proprio la cantante Ariana Grande che, dopo le sue ultime apparizioni social e moltissimi commenti sul proprio benessere fisico da parte di alcuni fan, ha deciso di pubblicare un video su TikTok per affrontare il tema del bodyshaming.

Ariana Grande su TikTok

Ariana Grande ha scelto così di rompere il silenzio. La cantante e attrice, ha deciso di rispondere agli innumerevoli commenti che ha ricevuto. «Penso che dovremmo essere più gentili nel commentare i corpi delle altre persone. Anche se dite qualcosa di gentile, bisognerebbe comunque lavorare per cercare di parlarne un po’ meno. Dovremmo aiutarci a proteggerci e a tenerci al sicuro», ha spiegato la cantante.

E poi, ha aggiunto: «Ci sono molti modi per sembrare in salute e bellissimi. Per quanto mi riguarda, il corpo che avevo, e a cui mi comparate, era la versione meno sana di me. Prendevo parecchi antidepressivi e ci bevevo sopra, mangiando male. È stato uno dei momenti più bassi della mia vita e voi considerate quello un momento in cui il mio corpo stava bene quando in realtà non stavo per nulla bene».

Ariana Grande: alcol e antidepressivi

Non è così facile parlare sui social di cose così delicate e personali. La cantante ha avuto tantissimo coraggio ma soprattutto con uno scopo ben preciso: cercare di aiutare gli altri anche con poche parole. «So che non dovrei spiegarvi questo, ma penso che aprirsi e mostrarsi vulnerabile possa portare a qualcosa di buono».

Ariana Grande ha poi concluso: «Voglio però darvi il mio amore e ricordare che siete bellissime e bellissime in qualsiasi fase della vita voi siate. Siete bellissimi nonostante quello che state passando, nonostante il peso o il makeup».